Китай нарастил закупки российского трубопроводного газа

Таможня КНР: поставки трубопроводного газа из РФ в Китай выросли на 18,9%

Китай увеличил поставки российского трубопроводного газа за период с января по сентябрь на 18,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По информации агентства, сумма экспорта российского газа в Китай достигла $7,29 млрд. Россия лидирует среди поставщиков газа в КНР. На втором месте находится Туркмения с объемом поставок на $6,46 млрд. Далее идут Мьянма ($1,18 млрд), Казахстан (более $854,7 млн) и Узбекистан (примерно $629,8 млн).

Отмечается, что объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай снизились за аналогичный период на 16,5%, до $2,83 млрд. По этому показателю Россия находится на третьем месте — первое и второе места заняли Австралия и Катар.

17 октября «Газпром» сообщил, что обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири».

Также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24» оценил финансовое положение «Газпрома», как стабильное и надежное.

Ранее «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай.