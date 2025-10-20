На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава «Газпрома» сравнил газовое оборудование России с конкурентами

Миллер: Россия по газовому оборудованию опережает других на одно-два поколения
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российское газовое оборудование опережает конкурентов по уровню развития в этой области на одно — два поколения. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы являемся по очень многим позициям лидерами мировой газовой отрасли и при этом опережаем наших конкурентов на одно - два поколения такого оборудования», — сказал он.

Глава «Газпрома» отметил, что гости Петербургского международного газового форума в начале октября были сильно удивлены качеством новейшего российского газового оборудования. По его словам, представителям недружественных стран было «не очень приятно» слышать, что увиденное производится в России.

9 октября Миллер заявлял, что конкуренты близко не стоят к Российской Федерации в вопросе запасов газа. Он отметил, что сегодня «Газпром» больше всех производит газа, а также больше всех имеет запасов газа. Россия же занимает первое место в этом вопросе.

Ранее Путин назвал запасы газа в России уникальными.

