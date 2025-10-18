Банкир спрогнозировал рост товарооборота России с арабскими странами

Товарооборот между Россией и арабскими странами, который сейчас составляет порядка $34 млрд, может достичь $50 млрд. Об этом сообщил РИА Новости банкир, председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.

«Если мы говорим про 22 страны, входящие в Лигу арабских государств, то объем товарооборота за 2024 год достиг порядка 34 миллиардов долларов <…> Имеется потенциал для достижения 50 миллиардов долларов и выше», — заявил он.

По словам Горькова, за последние год товарооборот вырос на 5-10%. Востребованность товаров российского производства на рынках арабских стран растет, заметил он.

7 августа президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов достиг $11,5 млрд. По его словам, Абу-Даби хочет, чтобы в ближайшие пять лет данная цифра удвоилась как в сфере прямых отношений между РФ и ОАЭ, так и отношений с государствами Евразии.

Ранее СМИ сообщили о снижении товарооборота между Китаем и Россией.