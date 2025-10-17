В Британии раскрыли, на что ЕС хочет потратить замороженные активы России

Евросоюз хочет направить часть кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, на покупку американского вооружения для Украины. Об этом сообщает газета Financial Times, в распоряжении которой оказался соответствующий документ.

По данным издания, речь идет о кредите на сумму €140 млрд. Средства планируется направить не только на закупку оружия, но и на поддержку оборонных отраслей Украины и стран Европы.

16 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия намерена экспроприировать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Он отметил, что в ближайшие годы планируется сделать Украину ключевым военным партнером Брюсселя, чтобы использовать украинские «инновационные решения» и ее «военный опыт». По его словам, Евросоюз и Украина намерены строить европейский купол безопасности вместе.

9 октября Бельгия обозначила «красные линии» в вопросе использования замороженных активов России для финансирования «репарационного» кредита Украине на сумму €140 млрд, выдвинув Евросоюзу ряд требований. В частности, Брюссель потребовал отказаться от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация. Подробнее о других условиях и позиции российских властей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист назвал угрозы ЕС по конфискации активов России «надуванием щек».