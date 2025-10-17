На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии раскрыли, на что ЕС хочет потратить замороженные активы России

FT: ЕС хочет потратить замороженные активы РФ на закупку у США оружия для Киева
Global Look Press

Евросоюз хочет направить часть кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, на покупку американского вооружения для Украины. Об этом сообщает газета Financial Times, в распоряжении которой оказался соответствующий документ.

По данным издания, речь идет о кредите на сумму €140 млрд. Средства планируется направить не только на закупку оружия, но и на поддержку оборонных отраслей Украины и стран Европы.

16 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия намерена экспроприировать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Он отметил, что в ближайшие годы планируется сделать Украину ключевым военным партнером Брюсселя, чтобы использовать украинские «инновационные решения» и ее «военный опыт». По его словам, Евросоюз и Украина намерены строить европейский купол безопасности вместе.

9 октября Бельгия обозначила «красные линии» в вопросе использования замороженных активов России для финансирования «репарационного» кредита Украине на сумму €140 млрд, выдвинув Евросоюзу ряд требований. В частности, Брюссель потребовал отказаться от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация. Подробнее о других условиях и позиции российских властей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист назвал угрозы ЕС по конфискации активов России «надуванием щек».

