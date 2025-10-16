В Еврокомиссии рассказали о планах на российские активы

ЕК рассчитывает экспроприировать российские активы до конца 2025 года

Еврокомиссия (ЕК) намерена экспроприировать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, когда представлял в Брюсселе дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году, сообщает ТАСС.

«В дорожную карту включено очень важное обещание: «репарационный кредит» должен быть реализован до конца 2025 года», — отметил Кубилюс, подчеркнув, что эти деньги будут направлены на военные нужды Украины.

Формулировка «репарационный кредит» в этом случае используется Еврокомиссией для обозначения плана экспроприации суверенных активов России.

Еврокомиссар отметил, что в ближайшие годы планируется сделать Украину ключевым военным партнером Брюсселя, чтобы использовать украинские «инновационные решения» и ее «военный опыт».

По его словам, Евросоюз и Украина намерены строить европейский купол безопасности вместе.

Репарационный кредит Украине, который предложила Еврокомиссия, подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из €210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии.

