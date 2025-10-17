Роспатент зарегистрировал торговый знак Inditex, владеющей Zara

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак испанской компании Inditex, владеющей Zara и рядом других брендов. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что компания подала заявку 1 марта. Товарный знак зарегистрирован до 2035 года.

Inditex Group владеет брендами одежды и обуви Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. В 2022 году Inditex полностью покинул российский рынок.

17 февраля текущего года Союз торговых центров отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Союз провел опрос среди более 100 крупнейших торговых центров страны. Более половины из них подтвердили готовность сотрудничать с этими брендами и предложили помещения для немедленной аренды.

4 сентября также стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.