Компаниям Uniqlo, Inditex и H&M предложили вернуться в Россию

Союз торговых центров (РТЦ) отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Об этом сообщили РИА Новости в союзе.

РТЦ провел опрос среди более 100 крупнейших торговых центров страны. Более половины из них подтвердили готовность сотрудничать с этими брендами и предложили помещения для немедленной аренды. Многие подчеркнули свою заинтересованность в долгосрочном партнерстве, рассказали в союзе.

Ассоциация выразила готовность содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать беспрепятственную реинтеграцию на российском рынке.

«Если ваши компании рассматривают возможность возобновления работы в российском секторе розничной торговли, мы приглашаем вас обсудить потенциальные возможности, включая индивидуальные условия аренды, предпочтения по местоположению и стратегии, учитывающие специфику рынка», — говорится в письме.

Вице-президент СТЦ Павел Люлин рассказал, что несмотря на замещение некоторых брендов, часть из них — неуспешны и закрывают свои точки. В том числе, речь идет о заместившем бренд Uniqlo Just Clothes.

Поэтому больше половины ТЦ ожидают возвращения иностранных компаний, подчеркнул он.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что японский бренд одежды Uniqlo рассматривает возможность возвращения в Россию.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.