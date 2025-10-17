Авиапром может получить средства ФНБ и от продажи активов

Алиханов: авиапром в 2025 году может получить средства ФНБ и от продажи активов

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и ресурсы от продажи различных активов могут направить на развитие авиапромышленности РФ. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

«В этом году мы с Минфином договорились — у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели, о которых я сказал», — уточнил министр.

Кроме того, Алиханов заявил, что России необходимо прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов, в противном случае будет диспаритет для собственного производства и импорта.

21 сентября управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев рассказал, что Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель. При этом никто, даже США, не может обойтись в этом вопросе без кооперации с Европой или Японией.

Ранее Чемезов сравнил МС-21 с Airbus и Boeing.