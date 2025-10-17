На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центробанк рассказал о росте ипотечного кредитования в России

ЦБ РФ: ипотечное кредитование в сентябре выросло на 0,8% после 0,9% в августе
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Ипотечное кредитование в сентябре выросло на 0,8% после 0,9% в августе. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора РФ в сентябре».

Отмечается, что ипотечный портфель на балансе банков также увеличился — на 1%.

«Объемы выдач составили 404 миллиарда рублей после 392 миллиардов рублей в августе. При этом доля ипотеки, выдаваемой по госпрограммам, остается значительной (~80%)», — говорится в материале ЦБ РФ.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что сумма первоначального взноса по ипотеке во многих российских банках выросла с 20% до 40%, став своего рода «заградительным инструментом» для семей, которые в теории имеют возможность приобрести жилье в кредит.

В России обсуждается идея выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка – ее выдвинул президент Национального объединения строителей Антон Глушков. В Госдуме, однако, инициативу раскритиковали, усомнившись в надежности этой схемы и заявив, что рождение ребенка — это не сдача отчета в установленный дедлайн. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в дальнейшем.

