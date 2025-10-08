На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили о недоступности ипотеки из-за роста первичного взноса до 40%

Депутат Кошелев: первичный взнос по ипотеке в 40% сделал жилье недоступнее
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Сумма первоначального взноса по ипотеке во многих российских банках выросла с 20% до 40%, став своего рода «заградительным инструментом» для семей, которые в теории имеют возможность приобрести жилье в кредит. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Учитывая стоимость жилья, это уже является «заградительным» инструментом для многих семей, имеющих постоянную работу, хорошую зарплату и готовых вносить платежи по ипотеке, но при учете первоначального взноса в районе 10%», — подчеркнул депутат.

На этом фоне по итогам первых шести месяцев текущего года в России число оформленных ипотек упало на 55% по сравнению с прошлым годом. Поэтому сегодня важно не ужесточать условия кредитования по семейной ипотеке, подчеркнул Кошелев, напомнив, что сейчас активно обсуждается возможность повышения ставки по этой льготной программе. Однако такое решение ударит по уже низкому спросу в данном сегменте, предупредил парламентарий.

«Изменения негативно скажутся на строительстве и смежных отраслях, а в конечном счете и на экономике страны, а также по понятной причине и на демографии», — заключил депутат.

Напомним, в России обсуждается идея выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка – ее выдвинул президент Национального объединения строителей Антон Глушков. В Госдуме, однако, инициативу раскритиковали, усомнившись в надежности этой схемы и заявив, что рождение ребенка — это не сдача отчета в установленный дедлайн. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвала минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году.

