Налоговую службу США планируют привлечь к преследованию левых

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести перестановки в Налоговой службе США (IRS) для преследования представителей левых движений. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Предполагается, что перемены в IRS упростят уголовное преследование левых групп.

«Высокопоставленный чиновник IRS, участвующий в этих мероприятиях, подготовил список потенциальных объектов (преследования. — «Газета.Ru»), который включает крупных спонсоров Демократической партии», — сообщается в материале.

Трамп регулярно называет коммунистов и «левых радикалов» причиной различных проблем в США, начиная политическим терроризмом и заканчивая дефицитом бюджета. По его словам, при Байдене «радикальные левые лунатики» захватили власть в США.

После выстрела в Чарли Кирка от критики левых Трамп перешел к наступательным действиям. В частности, Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Также политик заявил, что миллиардеры Джордж Сорос и сооснователь LinkedIn Рида Хоффмана могут столкнуться с «проблемами» при выявлении их причастности к финансированию «левых радикалов».

Ранее Трамп отправил помилованных Байденом заключенных в самую строгую тюрьму США.