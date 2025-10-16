На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Налоговую службу США планируют привлечь к преследованию левых

WSJ: Трамп планирует перестановки в Налоговой службе США для преследования левых
close
Shannon Stapleton/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести перестановки в Налоговой службе США (IRS) для преследования представителей левых движений. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Предполагается, что перемены в IRS упростят уголовное преследование левых групп.

«Высокопоставленный чиновник IRS, участвующий в этих мероприятиях, подготовил список потенциальных объектов (преследования. — «Газета.Ru»), который включает крупных спонсоров Демократической партии», — сообщается в материале.

Трамп регулярно называет коммунистов и «левых радикалов» причиной различных проблем в США, начиная политическим терроризмом и заканчивая дефицитом бюджета. По его словам, при Байдене «радикальные левые лунатики» захватили власть в США.

После выстрела в Чарли Кирка от критики левых Трамп перешел к наступательным действиям. В частности, Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Также политик заявил, что миллиардеры Джордж Сорос и сооснователь LinkedIn Рида Хоффмана могут столкнуться с «проблемами» при выявлении их причастности к финансированию «левых радикалов».

Ранее Трамп отправил помилованных Байденом заключенных в самую строгую тюрьму США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами