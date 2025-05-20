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Трамп заявил, что «радикальные левые лунатики» захватили власть в США при Байдене

Трамп: Байден за время нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал
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Carlos Barria/Reuters

Бывший президент США Джо Байден за время своего нахождения у власти (2021 — 2025 годы) самостоятельно ничего не подписал. Об этом заявил журналистам действующий глава государства Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Республиканец задался вопросом, кто управлял «автоподписью», и отметил, что это очень важный вопрос. По словам Трампа, Байден использовал автоподпись почти для всего.

Президент считает, что при Байдене Соединенными Штатами могли управлять «радикальные левые лунатики», которые могли воспользоваться автоподписью его предшественника.

Накануне стало известно, что у Байдена диагностировали рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости. По информации офиса экс-президента, Байдена осмотрели на прошлой неделе «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании».

Трамп в своей соцсети Truth Social посочувствовал Байдену. Он выразил «самые теплые пожелания [супруге экс-президента] Джилл», а также пожелал Байдену «скорейшего и успешного выздоровления».

Ранее Байден опубликовал фотографию с женой после сообщения о раке простаты.

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