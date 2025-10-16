Американская сеть магазинов может начать работу в России в 2026 году

SHOT: 7-Eleven зарегистрировала в РФ восемь товарных знаков

Американская сеть магазинов 7-Eleven может начать работу в России в 2026 году. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, сеть магазинов зарегистрировала восемь товарных знаков в РФ, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски.

Авторы подчеркивают, что регистрация товарных знаков — это стандартный юридический этап для выхода крупной зарубежной компании на новый рынок.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента, компания также подала заявки на регистрацию товарных знаков для производства и продажи различной продукции и напитков.

1 октября Telegram-канал Baza сообщал, что американская сеть Starbucks, покинувшая российский рынок, зарегистрировала новый товарный знак премиального сегмента We Proudly Serve.

В начале сентября стало известно, что бренд Zara регистрирует товарный знак в России. В заявке от испанской компании Inditex (владеет Zara и рядом других брендов) содержался новый логотип на синем фоне.

4 сентября также стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.