Стало известно о регистрации в России нового товарного знака Starbucks

Американская сеть Starbucks, покинувшая российский рынок, зарегистрировала новый товарный знак премиального сегмента We Proudly Serve. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Starbucks приостановил работу в России в 2022 году. Под новым товарным знаком компания планирует обслуживание ресторанов, кафе и кофе-баров, где компания сможет предлагать продукцию под своим брендом.

В начале сентября стало известно, что бренд Zara регистрирует товарный знак в России. В заявке от испанской компании Inditex (владеет Zara и рядом других брендов) содержался новый логотип на синем фоне.

4 сентября также стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

17 февраля текущего года Союз торговых центров отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Союз провел опрос среди более 100 крупнейших торговых центров страны. Более половины из них подтвердили готовность сотрудничать с этими брендами и предложили помещения для немедленной аренды.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.