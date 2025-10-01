На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о регистрации в России нового товарного знака Starbucks

Baza: ушедший из России Starbucks регистрирует новый товарный знак
true
true
true
close
Starbucks

Американская сеть Starbucks, покинувшая российский рынок, зарегистрировала новый товарный знак премиального сегмента We Proudly Serve. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Starbucks приостановил работу в России в 2022 году. Под новым товарным знаком компания планирует обслуживание ресторанов, кафе и кофе-баров, где компания сможет предлагать продукцию под своим брендом.

В начале сентября стало известно, что бренд Zara регистрирует товарный знак в России. В заявке от испанской компании Inditex (владеет Zara и рядом других брендов) содержался новый логотип на синем фоне.

4 сентября также стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

17 февраля текущего года Союз торговых центров отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Союз провел опрос среди более 100 крупнейших торговых центров страны. Более половины из них подтвердили готовность сотрудничать с этими брендами и предложили помещения для немедленной аренды.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.

