В Geely Motors рассказали о возможной причине выхода из строя двигателей

Geely адаптирует свои авто под российский бензин на фоне слухов о поломках моторов

Geely Motors на российском рынке проводить сервисную кампанию, направленную на обновление программного обеспечения блока управления двигателем, сообщили «Газете.Ru» в компании.

«Эти мероприятия реализуются с целью улучшения потребительских свойств автомобилей и повышения адаптивности двигателей к возможным отклонениям состава и качества топлива, используемого на территории Российской Федерации», — сообщили в Geely.

Там добавили, что это распространяется, в частности, на модель Monjaro. Что касается автомобилей Cityray и Boyue Pro, то компания Geely Motors не осуществляет гарантийное обслуживание автомобилей, ввезённых на территорию РФ по параллельному импорту.

О том, что владельцы новых Geely в России пожаловались на поломки двигателей, стало известно 15 октября.

О ситуации каналу Baza рассказала владелица Geely Cityray.

«Виктория Т. из Ростова-на-Дону рассказала, что в конце августа этого года приобрела Geely Cityray по параллельному импорту из Китая. <...> В какой-то момент машина начала резко дергаться и дымиться бело-синим паром. На диагностике удалось выявить неисправность мотора: цилиндры были залиты маслом. Владелице выкатили счет в $3350 (около 265 тысяч рублей) за новый мотор с установкой», — сообщает канал.

По данным канала, с поломками моторов столкнулись десятки водителей Geely Monjaro и Geely Boyue Pro 2025 года выпуска.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности.