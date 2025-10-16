Кабмин РФ обнулил импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года

Минэнерго объявило об обнулении импортной пошлины на бензин до середины 2026 года

Правительство РФ приняло решение обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года в рамках комплекса мер по стабилизации рынка топлива в стране. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, передает ТАСС.

Цивилев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что еще одной мерой стало использование потенциала накопленных запасов топлива на Нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах. Он добавил, что было принято решение перенести на более поздние сроки плановые ремонты НПЗ.

До этого вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ситуация с бензином в стране является абсолютно контролируемой. По его словам, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен.

Новак уточнил, что Минэнерго работает со всеми регионами в штатном режиме, некоторые проблемы с обеспечением «наблюдаются в отдельных регионах». Профильное ведомство занимается ими в ручном режиме, добавил вице-премьер.

Ранее россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится.