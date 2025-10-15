На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях

Новак: Индия начала оплачивать нефть из России в юанях
Александр Астафьев/РИА Новости

Индия начала оплачивать нефть из России, процент таких расчетов пока небольшой. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Я вам долю не скажу. Знаю, что такие расчеты начались, а процент, он небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях», — сказал Новак.

23 сентября президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и других.

Ранее Лавров назвал истинную причину принуждения США Индии отказаться от российской нефти.

