Британия ввела санкции против судов, якобы связанных с Россией

Британия в рамках антироссийских мер ввела санкции в отношении 51 судна. Об этом сообщил минфин королевства.

Санкции введены против 51 судна под флагами РФ, Панамы, Габона и других стран, которые якобы перевозят российскую нефть.

Кроме того, ограничения коснулись пяти физических лиц и 35 организаций. Под санкции, в частности, попали нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть», а также Российская национальная система платежных карт (НСПК).

29 сентября стало известно, что Лондон заплатил двум консалтинговым компаниям примерно миллион долларов за изучение эффективности принятых против России мер.

Один из контрактов был заключен в январе 2025 года с компанией Themis International Services Limited на сумму 85 тысяч фунтов ($113 тысяч), второй — в январе 2024-го с компанией Deloitte на сумму 671 тысяча фунтов ($900 тысяч). Главная цель исследования заключается в том, чтобы оценить ущерб для экономики РФ и Великобритании из-за санкций, а также узнать, как работают механизмы обхода ограничений.

Ранее на Украине пожаловались, что санкционный режим против РФ «дает трещины».