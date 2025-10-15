На Украине пожаловались, что санкционный режим против РФ «дает трещины»

Уполномоченный украинского лидера Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался, что введенный Европейским союзом (ЕС) санкционный режим против РФ «дает трещины». Об этом пишет Bloomberg.
«Власюк <...> заявил, что санкционный режим ЕС дает трещину, так как его соблюдение осуществляется странами — членами, а не всем блоком», — говорится в статье.
По данным агентства, также уполномоченный украинского лидера призвал Брюссель усилить экспортный контроль для европейских компаний.
2 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует изменить подход к антироссийским санкциям. Региональное содружество хочет вместо введения поэтапных санкций принять «гораздо более жесткие меры» в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли РФ. Представитель ЕС выразила уверенность, что сейчас подходящее время, чтобы еще больше усилить давление на Москву.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страна должна реагировать на очередные санкции со стороны Европейского союза также, как на предыдущие. Как сказал представитель Кремля, лидеры государств — членов ЕС уже осознали, что вводимые ими рестрикции являются «обоюдоострым оружием».
Ранее Песков сравнил действия ЕС с поведением банды.