RT узнал о сомнениях Лондона в результативности антироссийской политики

RT: Британия заплатила $1 млн за анализ эффективности санкций против РФ
Frank Augstein/AP

Правительство Великобритании заплатило двум консалтинговым компаниям миллион долларов за изучение эффективности введенных против России санкций. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на документы портала госзакупок страны.

Один из контрактов был заключен в январе 2025 года с компанией Themis International Services Limited на сумму 85 тысяч фунтов ($113 тысяч), второй — в январе 2024-го с компанией Deloitte на сумму 671 тысяча фунтов ($900 тысяч). Главная цель исследования заключается в том, чтобы оценить ущерб для экономики РФ и Великобритании из-за санкций, а также узнать, как работают механизмы обхода ограничений.

Известно, что контракт с Deloitte заключил британский МИД, а заказчиком контракта с Themis выступило министерство торговли Британии. Результаты двух исследований должны были быть опубликованы в отчете объемом около 30-60 страниц, описывающем влияние британских санкций на Россию и их эффективность в отношении российской экономики. Результаты обоих исследований не разглашались и доступны только правительству Великобритании, сообщает RT.

До этого МИД России сообщило о расширении «стоп-листа» и добавлении в него новой группы британских политиков и экспертов в ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона. Санкции в том числе были введены против замминистра финансов Великобритании Эммы Элизабет Рейнолдс.

Ранее экономист объяснил, почему «санкционный шторм» против РФ не сработает.

Все новости на тему:
Санкции против России
