Аудиторы нашли крупные скрытые резервы бюджета РФ

«Известия»: у бюджета РФ есть скрытые резервы в размере 1,5 трлн рублей
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

У бюджета РФ есть скрытые резервы в размере 1,5 трлн рублей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на заключение аудиторов Счетной палаты.

Ожидается, что дополнительные поступления в бюджет придут из-за роста сборов налога на добавленную стоимость вследствие отмены льгот по эквайрингу, операциям с банковскими картами и передаче прав на базы данных — 546 млрд, 587 млрд и 665 млрд в 2026–2027 годах соответственно. Сейчас эти статьи дохода не учитываются. Одновременно ожидается недобор в 272 млрд рублей из-за возможного снижения объема собранных налогов на прибыль и пошлин на газ.

Отмечается, что у прошлого бюджета РФ скрытые резервы были в 11 раз ниже и составляли 136 млрд рублей. В связи с этим аудиторы направили запрос в правительство.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дополнительные поступления в бюджет РФ от повышения налогов составят ₽2,3 трлн. Среди прочего планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

Ранее депутаты захотели пополнить бюджет РФ за счет сверхприбыли банков.

