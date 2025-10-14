Российский рынок акций упал после анонса заявления США о поставках оружия Украине

Индекс Мосбиржи полетел вниз на ожиданиях объявления США по оружию для Киева

Российский рынок акций обвалился после того, как постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал «крупное заявление» о поставках оружия Украине на 15 октября. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В публикации отмечается, что к 17:15 мск индекс Мосбиржи упал на 1,44% и достиг 2539,35 пункта. Индекс РТС также сократился на 1,44% до 989,34 пункта.

Днем 14 октября Уитакер заявил, что в среду Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине.

Уитакер отметил, что «если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников – инвестировать в PURL» (Prioritized Ukraine Requirements List).

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее в Британии заявили, что Зеленский попробует изменить мышление Трампа.