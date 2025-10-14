После прекращения огня в секторе Газа рухнули цены на нефть

Cтоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Подобное снижение зафиксировано впервые с начала мая. Как отмечается, на минимуме декабрьский фьючерс падал более чем на два процента, до 61,52 доллара за баррель. По мнению аналитиков биржи, эта динамика обусловлена подписанием соглашения между Израилем и палестинским движением Хамас об остановке боевых действий в секторе Газа. По мнению трейдеров, прекращение огня в Газе существенно снижает риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке и, соответственно, снижения объемов поставок нефти.

13 октября зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев предупредил о том, что соглашение о прекращении огня в Секторе газа ничего не решит, так как для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке необходимо создание палестинского государства в соответствии с резолюциями ООН.

14 октября замгенсека ООН Жан-Пьер Лакруа заявил о преждевременности отправки миротворцев ООН в сектор Газа.

Ранее, в октябре, цена нефти Brent подошла к отметке $65 за баррель.