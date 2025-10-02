Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $65 за баррель

Стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с 6 июня опустилась ниже $65. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE.

По данным на 12:46 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года уменьшалась на 0,73%, до $64,47 за баррель.

Кроме того, к 13:00 мск Brent продолжила дешеветь — торги проводятся на уровне $64,97 за баррель, что говорит о снижении на 0,58%. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года подешевел на 0,62% — до $61,4 за баррель.

13 августа Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что к концу 2025 года на мировом рынке произойдет значительное снижение спроса на нефть. Организация уменьшила прогнозируемый рост мирового спроса на нефть в текущем году до 680 тыс. баррелей в сутки. Это на треть меньше по сравнению с прогнозом от января 2025 года и минимум с 2009 года.

По мнению специалистов, спрос на топливо замедлится в КНР, Индии и Бразилии — странах, столкнувшихся с угрозой высоких пошлин со стороны США. В результате предложение существенно превысит спрос, что создаст значительный избыток нефти на рынке. Ожидается, что дисбаланс сохранится до 2026 года.

Ранее рубль немного ослаб к юаню из-за падения цен на нефть.