Замгенсека ООН заявил о преждевременности отправки миротворцев ООН в сектор Газа

Замгенсека ООН Лакруа: говорить об отправке миротворцев в сектор Газа пока рано

Вопрос об отправке миротворческих сил ООН в сектор Газа после соглашения о прекращении огня пока преждевременен, и, возможно, будет рассматриваться в зависимости от развития ситуации в анклаве. Об этом заявил ТАСС заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа в кулуарах совещания командующих армиями стран, участвующих в миротворческих силах ООН.

«Пока говорить об этом преждевременно. Сейчас важно, что был сделан первый шаг – достигнуто прекращение огня, состоялся обмен заложниками и заключенными. Надеемся, что это сохранится», – сказал Лакруа.

14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что соглашение между Израилем и движением ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа не является решением палестинской проблемы. С его точки зрения, соглашение всего лишь документ о перемирии сторон. Но для окончательного решения конфликта его недостаточно.

13 октября также зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил сомнения по поводу эффективности подписанного соглашения между Израилем и Хамас. По мнению Медведева, эта сделка ненадолго остановит копролите в анклаве.

