В Белгородской области начались проблемы с доставкой топлива фермерам

В Белгородской области начались проблемы с доставкой топлива для сельскохозяйственной техники, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе заседания областного правительства. Запись совещания опубликована на странице Гладкова в соцсети «ВКонтакте».

«У нас нет проблем с балансом топлива или с поставками топлива от основных поставщиков <...>, но у нас есть проблема с учетом безопасной доставки до мест работы сельхозтехники», — объяснил глава региона.

Как отметил вице-губернатор Андрей Антоненко, властям удается обеспечивать 65% от потребности аграриев в топливе. Он добавил, что в настоящее время агропромышленные предприятия продолжают сталкиваться либо с длительной отгрузкой дизельного топлива, либо с приостановкой поставок.

12 октября президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Его будут рассчитывать без учета отклонения средних оптовых цен на дизельное топливо и 92-й бензин от предельных отметок.

Ранее Силуанов рассказал об ограничениях в снабжении топливного рынка.