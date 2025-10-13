В Минфине РФ прокомментировали охлаждение экономики

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, что плановое охлаждение экономики необходимо. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, охлаждение экономики необходимо, чтобы снизились процентные ставки.

«Плановое охлаждение, о котором мы говорим, — это тяжелая, сложная политика, но она необходима для того, чтобы процентные ставки снизились, чтобы ресурсы появились, и с тем, чтобы реальные доходы, ... населения могли иметь новое качество роста», — пояснил Силуанов.

18 сентября Силуанов сказал, что период планового охлаждения экономики России нужно пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать. Он подтвердил, что в данный момент Российская Федерация находится в периоде планового охлаждения экономики.

6 октября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщал, что экономический рост в России в 2025 году продолжается.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике РФ.