Дуров считает, что биткоин может вырасти до $1 млн

Павел Дуров предрек биткоину рост до $1 млн
true
true
true
close
Lex Fridman/YouTube

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил уверенность, что стоимость биткоина в будущем достигнет $1 млн. Об этом он сказал в интервью блогеру Лексу Фридману на YouTube.

По словам предпринимателя, криптовалюта играет важную роль в его финансовой стратегии.

«Биткоин — это то, что позволило мне остаться в игре, и я думаю, что так будет до того момента, когда биткоин будет стоить $1 млн», — сказал Дуров.

Основатель Telegram также подтвердил, что уже давно инвестирует в криптовалюты.

По состоянию на 1 октября стоимость биткоина на бирже Investing составляет $114 067,7.

Также в интервью Фридману Дуров сообщил, что в 2018 году стал жертвой отравления. Он рассказал, что инцидент произошел в критический период, когда команда мессенджера занималась привлечением средств для криптовалюты TON, а несколько стран пытались заблокировать Telegram.

Ранее в России оценили вероятность введения платежей в криптовалюте.

