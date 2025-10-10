В Норвегии опасаются срыва переговоров с Россией о треске

Fiskeribladet: в Норвегии боятся срыва диалога с Россией о квотах на треску

В Норвегии всерьез опасаются срыва переговоров с Россией по поводу квот на вылов трески в Баренцевом море. Об этом сообщает норвежское издание Fiskeribladet со ссылкой на источники.

«С одной стороны, обе стороны прекрасно осознают важность этого сотрудничества. <...> С другой стороны, Россия связала себя обязательствами, выдвинув своеобразный ультиматум», — заявила старшая научная сотрудница Института Фритьофа Нансена Анне-Крастин Йоргенсен.

Речь идет о заявлении Росрыболовства о том, что Москва примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Осло в течение месяца не пересмотрит позицию по использованию исключительной экономической зоны королевства.

По словам Йоргенсен, норвежские власти уже рассматривают возможность отзыва лицензий у российских судов в ответ на якобы нарушение соглашений между государствами.

Издание отмечает, что Норвегия и Россия сотрудничали в сфере рыболовства более 50 лет, однако сейчас взаимодействие «трещит по швам» сильнее, чем в годы холодной войны.

В июле 2025 года Норвегия ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд». Правительство королевства связало введение санкций с защитой национальных интересов и безопасности.

На этом фоне МИД РФ вызвало временного поверенного в делах Норвегии и вручило ему ноту протеста. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что введение ограничений представляет собой грубое нарушение двусторонних договоренностей. Там пояснили, что суда осуществляли промысел в исключительной экономической зоне Норвегии согласно правительственному двустороннему соглашению от 1976 года.

