Нацбанк Казахстана установил рекордно высокую базовую ставку

Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до рекордных 18%
true
true
true
close
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку на 1,5 процентных пункта, до 18% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

«Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики», — говорится в сообщении.

В финрегуляторе отметили, что данные меры необходимы для предотвращения рисков образования инфляционной спирали. Нацбанк Казахстана объяснил, что в сентябре рост инфляции ускорился до 12,9% (в августе – 12,2%), превысив прогнозы.

До этого Нацбанк Казахстана «при крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления» начал валютные интервенции. Таким образом власти решили спасти национальную валюту на фоне падения курса тенге, который подешевел с начала июля на 5,8%, доходившего на торгах 30 июля до уровня 550 за доллар.

В конце сентября финрегулятор объявил о запуске пилотного проекта стейблкоина Evo, привязанного к тенге. Партнерами выступили Solana Foundation, Mastercard, криптобиржа Intebix и Евразийский банк. Проект реализуется в рамках «регуляторной песочницы» Нацбанка и станет первым из восьми запущенных пилотов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нацбанке Казахстана объяснили требование об отказе от экспорта в Россию.

