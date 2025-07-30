Нацбанк Казахстана приступил к валютным интервенциям

Национальный банк Казахстана «при крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления» начал валютные интервенции. Об этом говорится на сайте регулятора.

Таким образом власти решили спасти национальную валюту на фоне падения курса тенге, который подешевел с начала июля на 5,8%, доходившего на торгах 30 июля до уровня 550 за доллар.

В Нацбанке, не уточняя сумму, на которую эти интервенции были проведены, подтвердили готовность быстро реагировать для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса и подчеркнули, что ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы. По данным банка, базовые экономические условия остаются благоприятными, а национальную валюту недооценивают.

До этого министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило, что власти республики достигли договоренности с Еврокомиссией о послаблении в рамках 18-го антироссийского пакета санкций.

Ранее в Казахстане объяснили запрет на ношение закрывающего лицо никаба.