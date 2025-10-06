Казахстан запускает стейблкоин. Как Evo может изменить рынок всего региона и России?

В конце сентября Национальный банк Казахстана объявил о запуске пилотного проекта стейблкоина Evo, привязанного к тенге. Партнерами выступили Solana Foundation, Mastercard, криптобиржа Intebix и Евразийский банк. Проект реализуется в рамках «регуляторной песочницы» Нацбанка и станет первым из восьми запущенных пилотов. Evo выпускается на блокчейне Solana, а Mastercard намерена встроить его в глобальную систему стейблкоинов, обеспечив связку с международными цифровыми валютами. Первоначально проект ориентирован на упрощение обмена криптовалют на тенге и создание криптокарт с моментальной конвертацией.

Что такое стейблкоины

В основе этой концепции лежат цифровые монеты, стоимость которых жестко привязана к активу: доллару, евро, золоту или корзине инструментов. Их ключевая особенность — стабильность курса, обеспечиваемая резервами и механизмами обмена.

Обеспеченные стейблкоины (например, USDT, USDC) имеют фиатные резервы. Их оборот уже превышает $230 млрд.



Необеспеченные или алгоритмические (например, DAI) держатся на залоге криптовалют или алгоритмах, что повышает риски.



Сегодня стейблкоины активно используют корпорации: объем операций за 2024 год достиг $27,6 трлн, и J.P. Morgan прогнозирует рост рынка до $500 млрд к 2028 году.

Таким образом, Evo — попытка Казахстана встроить национальную валюту в эту мировую систему, но на базе собственной юрисдикции.

По мнению директора департамента финансового анализа Freedom Finance Ерлана Абдикаримова, Evo — стратегический эксперимент, который способен оказать системное влияние на финансовую архитектуру Казахстана.

Он выделяет три ключевых эффекта:

Снижение транзакционных издержек и ускорение расчетов — важно для экономики с высокой долей трансграничных переводов.



Финансовая включенность — цифровой тенге может открыть доступ к безопасным платежам для населения и малого бизнеса.



Стратегическая поддержка тенге — интеграция в глобальные цепочки через Mastercard и Solana способна укрепить роль национальной валюты и снизить зависимость от доллара в повседневных операциях.

«Вместе с тем проект может столкнуться с рядом рисков. Среди них — технологическая устойчивость инфраструктуры Solana, потенциальные уязвимости в области кибербезопасности, необходимость завоевать доверие пользователей и бизнеса, а также формирование понятной нормативной базы», — отметил Абдикаримов, говоря о рисках.

Цифровая трансформация в стратегии Казахстана

Запуск Evo неразрывно связан с политическим курсом страны. В своем послании в сентябре 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев обозначил эпоху искусственного интеллекта и цифровизации как главный вызов и приоритет.

Ключевые акценты послания президента были такими:

Создание Государственного фонда цифровых активов для формирования «стратегического крипторезерва».



Программа инвестиций до $1 млрд в высокотехнологичные отрасли.



Новый закон о банках с акцентом на финтех и либерализацию оборота цифровых активов.

С 2 по 4 октября в стране пройдет международный форум Digital Bridge (в Астане), где модератором пленарной сессии выступит президент Solana Foundation Лили Лю. В дискуссии примут участие министр ОАЭ по ИИ и профессора Стэнфорда, а ожидаемым гостем станет Павел Дуров. Все это подтверждает, что Казахстан намерен стать региональным лидером цифровой повестки.

Основатель Freedom Finance Тимур Турлов также выступит на этом форуме. Его компания — лидер в сфере цифровизации бизнеса в Казахстане и среди стран СНГ. Тимур Турлов занимает осторожную позицию по отношению к криптовалютам. В своих интервью Турлов говорил: «На мой взгляд, криптовалюта — это не мода, но и не безопасный инструмент, он требует очень аккуратного отношения».

При этом Тимур Турлов признает долгосрочный тренд.

«Криптоактивы займут свое место в инвестиционных портфелях миллионов людей. Важно создать для клиентов простую и безопасную среду, где они смогут работать с цифровыми активами так же уверенно, как и с традиционными инструментами. Именно поэтому мы инвестируем в образование и в партнерство с Binance», — сказал он.

Freedom Finance уже интегрировал торговлю криптоактивами в свое приложение совместно с Binance, открыв пользователям доступ к крипторынку через привычную экосистему банка Freedom.

Почему это важно для России и региона

Для России, где регулирование криптовалют остается противоречивым, опыт Казахстана может стать ориентиром. Дружественная для РФ юрисдикция уже создает пространство для тестирования стейблкоинов, интеграции их в банковскую систему и связки с глобальными платежными сетями.

Для российского бизнеса это окно возможностей: расчеты через Казахстан могут упростить доступ к цифровым валютам в международных сделках.



Для региона — усиление роли тенге как транзакционной валюты и формирование центра цифровой компетенции в Центральной Азии.

Запуск Evo — это не просто пилотный проект. Это часть более широкой стратегии Казахстана по цифровой трансформации, формированию собственной роли в мировой финансовой архитектуре и укреплению статуса лидера в Центральной Азии. А для России это сигнал: рядом формируется дружественный цифровой хаб, где государство, глобальные корпорации и локальные игроки вместе строят будущее цифровых валют.