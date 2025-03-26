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В Нацбанке Казахстана объяснили требование об отказе от экспорта в Россию

В Нацбанке Казахстана объяснили требование об отказе от экспорта в РФ санкциями
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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Нацбанка республики Тимур Сулейменов объяснил требование об отказе от экспорта в РФ санкциями. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Как отмечает издание, представители казахстанской отрасли машиностроения, которые вели бизнес с российскими партнерами, столкнулись с «отказом казахстанских банков в кредитовании и проведении платежей». Из-за этого их экспорт в РФ сократился на 15%.

Сейчас более 20 компаний из Казахстана включены в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и Японии за поставки санкционных товаров в Россию.

До этого стало известно, что Казахстан решил сократить прокачку нефти через инфраструктуру КТК в марте на 70%. При этом в 2025 году Казахстан планирует нарастить экспорт нефти в обход России в 13 раз. При этом в 2024 году порядка 80% казахстанского экспорта нефти проходило через РФ.

Ранее Казахстан стал главным покупателем российской водки.

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