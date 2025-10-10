В Минфине высказались об изменении шкалы НДФЛ

Минфин: шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно

Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно. Об этом заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике, пишет РИА Новости.

«Мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых», — сказала она.

По этой причине дополнительное изменения шкалы НДФЛ не планируется, поскольку большая дифференциация вызовет обратный эффект, отметила Окладникова.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что россияне могут вернуть более 50% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет ежегодной семейной выплаты, предусмотренной в проекте бюджета на 2026–2028 годы. Эксперт отметил, что для налогоплательщика за счет возврата части уплаченного налога ставка, по сути, сокращается с 13% до 6%.

Ранее в Госдуме предложили поощрять инвестиции через налоговые послабления.