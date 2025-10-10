На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минфине высказались об изменении шкалы НДФЛ

Минфин: шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно
true
true
true
close
Global Look Press

Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно. Об этом заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике, пишет РИА Новости.

«Мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых», — сказала она.

По этой причине дополнительное изменения шкалы НДФЛ не планируется, поскольку большая дифференциация вызовет обратный эффект, отметила Окладникова.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что россияне могут вернуть более 50% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет ежегодной семейной выплаты, предусмотренной в проекте бюджета на 2026–2028 годы. Эксперт отметил, что для налогоплательщика за счет возврата части уплаченного налога ставка, по сути, сокращается с 13% до 6%.

Ранее в Госдуме предложили поощрять инвестиции через налоговые послабления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами