Россиянам напомнили о возможности возврата более 50% уплаченного НДФЛ

Россияне смогут вернуть более 50% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет ежегодной семейной выплаты, предусмотренной в проекте бюджета на 2026–2028 годы. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В следующем году появляется ежегодная семейная выплата, которая оказывает поддержку семьям с двумя и более детьми путем возврата уплаченного НДФЛ. Установлено, что при наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6%. Отсюда получаем, что будет возвращаться более половины уплаченного налога: по сути, для налогоплательщика за счет возврата части уплаченного налога ставка с 13% сокращается до 6%», — отметил Балынин.

По его словам, если, например, прожиточный минимум в регионе равен 18 тыс. рублей, для получения выплаты максимальная сумма годового дохода семьи из мамы, папы и двух детей составит 1 млн 296 тысяч рублей. Для семьи из мамы, папы и трех детей максимальный размер годового дохода для выплаты будет равен 1 млн 620 тыс. рублей, а из мамы, папы и четырех детей — 1 млн 944 тыс. рублей. При условии, что доход мамы и папы одинаков, каждый из родителей в указанном примере сможет в виде данной выплаты получить по 45,36 тыс. рублей, 56,7 тыс. рублей и 68,04 тыс. рублей соответственно, подчеркнул экономист. Это говорит о том, что поддержка граждан является одним из важнейших приоритетов для государства, заключил Балынин.

