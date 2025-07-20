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В Госдуме предложили поощрять инвестиции через налоговые послабления

Депутат Аксаков: долгосрочные инвестиции могут освободить от НДФЛ
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«Газета.Ru»

В России могут ввести налоговые льготы для граждан, которые инвестируют в ценные бумаги на срок от трех лет. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что долгосрочные инвестиции нужно поощрять — в том числе возможным освобождением от подоходного налога. Это может стать хорошей альтернативой банковским вкладам, процент по которым постепенно снижается.

Аксаков подчеркнул, что для привлечения интереса к инвестициям нужно обновить налоговое законодательство и создать выгодные условия для вложений в ценные бумаги и цифровые финансовые инструменты. По его словам, обсуждения уже ведутся, а изменения могут принять уже осенью.

Также парламентарий отметил, что вложения в акции способствуют развитию экономики, поскольку помогают бизнесу реализовывать инвестиционные проекты. Поэтому, по мнению депутата, важно перенаправлять сбережения россиян с депозитов в более активные формы инвестиций — с помощью налоговых стимулов.

В стране уже действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет гражданам откладывать средства с участием государства. В 2025 году Минфин предложил повысить налоговый вычет по этой программе до 1 млн рублей для семей с детьми.

Ранее россиянам объяснили, куда выгоднее всего вложить деньги на короткий срок.

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