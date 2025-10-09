На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Газпром» приступил к реализации проекта строительства газопровода «Волхов-Мурманск»

«Газпром» начал строительство газопровода «Волхов-Мурманск»
true
true
true
close
Reuters

«Газпром» начал практическую реализацию проекта строительства магистрального газопровода «Волхов-Мурманск». Об этом компания сообщила после подписания пятилетней программы развития газоснабжения Мурманской области на 2026-2030 годы.

Согласно программе, от магистрального газопровода компания спроектирует и построит газопроводы-отводы с газораспределительными станциями, а также межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы.

Проект реализуется после поручения президента РФ Владимира Путина, данного по итогам мартовской поездки в Мурманск. Срок завершения строительства и ввода газопровода в эксплуатацию установлен до 2030 года.

Магистраль протяженностью более тысячи километров будет построена из труб диаметром 1400 мм и рассчитана на рабочее давление 11,8 МПа. На территории Карелии планируется строительство нескольких газораспределительных станций.

Также в четверг стало известно, что Россия и Казахстан начали разработку нового магистрального газопровода.

Ранее Мария Захарова обвинила Запад в проведении газовой войны против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами