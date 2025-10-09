На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова обвинила Запад в проведении газовой войны против России

Захарова: Запад развернул газовую войну против России, используя вбросы в СМИ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Страны Запада развернули газовую войну против России, используя для этого в том числе антироссийские вбросы в англоязычных СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарном заседании Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировала статью из журнала Der Spiegel 2022 года, где говорилось о том, что Российская Федерация якобы ведет газовую войну против Европы, которая «долго этого не осознавала».

Захарова отметила, что подписывается под каждым словом, «кроме одного». По ее словам, необходимо изъять слово «Россия», «и тогда все встанет на свои места».

«Действительно, идет газовая война против Европы. Почему же Европа так долго этого не осознавала?» — высказала мнение представитель МИД РФ.

Англоязычные СМИ, по ее словам, цинично и за большие деньги распространили идею о том, что Россия использует энергию как оружие. Она считает это не просто словами, а свидетельством предвзятости и даже преступлений.

Ранее руководитель «Газпрома» напомнил о важной роли России в поставках газа.

