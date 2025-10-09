В Хорватии оператор нефтепровода приостановил сотрудничество с NIS из-за санкций

Оператор нефтепровода JANAF в Хорватии, который является единственным поставщиком в Сербию, заявил о приостановке сотрудничества с «Нефтяной индустрией Сербии» из-за американских санкций. Об этом говорится на сайте компании.

«Компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения выполнения договора о транзите сырой нефти, из-за чего 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации охваченной договором деятельности», — говорится в сообщении.

Санкции США против NIS, которая входит в «Газпром нефть», вступили в силу 8 октября.

До этого основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин предположил, что от Белграда требуют отнять часть российско-сербской NIS и навсегда испортить связи с Россией. Он подчеркнул, что Сербия не примет решение о том, чтобы отнять чужое имущество.

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После чего президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS.