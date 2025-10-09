Четверть молодых людей в РФ хочет покинуть родной город

Четверть молодых людей в России хочет переехать в другой город, чтобы повысить уровень жизни за счет трудоустройства. Об этом пишет издание «Ведомости» по итогам опроса населения консалтинговой компанией «Яков и партнеры».

В опросе приняли участие 2600 совершеннолетних россиян.

Среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет уехать из родного города хотят 27%, среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет — 22%. При этом желание остаться в родном городе напрямую коррелирует с перспективами трудоустройства.

Реже всего уехать хотят жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Чаще — жители малых городов. Тем не менее, разница в доле желающих переехать не очень велика. Свыше 70% россиян во всех регионах предпочли бы жить на малой родине. В более обеспеченных субъектах доля «домоседов» доходит до 78%, в менее богатых она составляет 75%.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ограничить прием студентов в столичные вузы, чтобы бороться с тенденцией обезлюдивания регионов. На 2024/25 учебный год Минобрнауки РФ выделило университетам в регионах больше бюджетных мест. Наибольший прирост, за исключением столичных вузов, наблюдался в Воронежской области, Татарстане, Самарской области, Башкирии и Марий Эл.

