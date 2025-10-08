Индекс Мосбиржи рухнул на 100 пунктов

Индекс Мосбиржи упал до минимума с декабря 2024 года

Российский фондовый рынок завершил 8 октября снижением — индекс Мосбиржи опустился более чем на 100 пунктов, достигнув 2 561 пункта, что стало минимальным значением с декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Сессия открылась на уровне 2 671 пункта, после чего котировки начали снижаться. К 18:00 по московскому времени индекс скорректировался до 2 573 пунктов.

По итогам основной торговой сессии все российские ценные бумаги оказались в красной зоне. Наибольшее снижение зафиксировано у акций ПИКа (-9,58%), Группы «Позитив» (-7,11%), АЛРОСА (-5,29%), Московского кредитного банка (-5,11%) и ММК (-5,09%).

Аналитики считают, что распродажи российских акций стали реакцией на последние геополитические события, в частности, на охлаждение российско-американских отношений и планы США передать Украине ракеты Tomahawk.

Так, сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который последовал после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске, оказался исчерпан. По его словам, причиной этому стала деструктивная политика Европы. Кроме того, дипломат признал, что российско-американские отношения дали трещину. В Кремле подчеркнули, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств сейчас находится в «подавленном» состоянии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее заявление Трампа по Украине резко понизило индекс Мосбиржи.