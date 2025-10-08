На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индия возобновила оплату российской нефти юанями

Reuters: Indian Oil снова начала оплачивать российскую нефть юанями
Depositphotos

Одна из крупнейших индийских госкорпораций — Indian Oil — вновь начала оплачивать поставки российской нефти в юанях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, компания уже провела несколько сделок с Россией и оплатила их китайской валютой. При этом стоимость партий нефти по-прежнему указывается в долларах США, однако расчеты осуществляются в юанях, что позволяет упростить операции и укрепить торговые связи между Москвой и Нью-Дели.

Использование китайской валюты индийскими нефтеперерабатывающими компаниями было приостановлено в 2023 году из-за обострения отношений между Индией и Китаем после вооруженного конфликта на границе. Теперь, на фоне дипломатического потепления между Нью-Дели и Пекином, расчеты в юанях возобновлены.

23 сентября президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и других.

Ранее самый богатый индиец приобрел у России партию нефти за $33 млрд.

