Богатейший индиец купил нефть у России

Самый богатый индиец Мукеш Амбани приобрел у России партию нефти стоимостью $33 млрд. Об этом пишет The Washington Post.

Американские журналисты отметили, что подобные закупки делают Амбани возможной мишенью для «ярости» президента США Дональда Трампа, который в своем выступлении в Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября заявил, что Индия и Китай «помогают России» продолжать вести боевые действия на Украине.

Конгломерат Амбани Reliance Industries с капиталом, превышающим $100 млрд, в последние годы закупает российскую нефть с дисконтом на фоне ввода Евросоюзом потолка цен на «черное золото» из России и последовавшего затем почти полного отказа от энергоносителей РФ.

«Это было благом для Амбани и спасательным кругом для Москвы на фоне растущей международной изоляции», — отметили в WP.

11 сентября США назвали прекращение закупок нефти у России условием разрешения торговых споров с Индией.

Ранее «Укрнафта» отказалась от закупок нефти из Индии.