На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Богатейший индиец купил нефть у России

Самый богатый индиец Мукеш Амбани приобрел партию нефти у России за $33 млрд
true
true
true
close
Reuters

Самый богатый индиец Мукеш Амбани приобрел у России партию нефти стоимостью $33 млрд. Об этом пишет The Washington Post.

Американские журналисты отметили, что подобные закупки делают Амбани возможной мишенью для «ярости» президента США Дональда Трампа, который в своем выступлении в Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября заявил, что Индия и Китай «помогают России» продолжать вести боевые действия на Украине.

Конгломерат Амбани Reliance Industries с капиталом, превышающим $100 млрд, в последние годы закупает российскую нефть с дисконтом на фоне ввода Евросоюзом потолка цен на «черное золото» из России и последовавшего затем почти полного отказа от энергоносителей РФ.

«Это было благом для Амбани и спасательным кругом для Москвы на фоне растущей международной изоляции», — отметили в WP.

11 сентября США назвали прекращение закупок нефти у России условием разрешения торговых споров с Индией.

Ранее «Укрнафта» отказалась от закупок нефти из Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами