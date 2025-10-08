На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин сообщил о значительном росте российского агропрома

Мишустин: российский АПК за 10 лет вырос более чем на 50%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российский агропромышленный комплекс за десятилетие вырос более чем на 50%. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень», передает ТАСС.

«За десять лет агропром в России вырос свыше чем на 50%. Он стал более высокотехнологичным и конкурентоспособным», — отметил председатель правительства.

По словам Мишустина, возродившееся в России за этот период сельское хозяйство стало одной из основ укрепления суверенитета страны.

6 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что в России начинается строительство первых теплиц для бананов. Она также отметила: ей уже предлагали выращивать более экзотические фрукты, например, красный киви. По словам министра, в целом в России сегодня можно выращивать что угодно.

В июле Мишустин назвал Россию одним из лидеров глобального рынка зерна. Премьер уточнил, что высокий уровень производства позволяет стране поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Таким образом российская сторона вносит вклад в мировую продовольственную безопасность.

Ранее Мишустин назвал одну из важнейших национальных целей России.

