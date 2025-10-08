На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВФ обеспокоились ростом спроса на золото

Глава МВФ Георгиева: рост спроса на золото служит «тревожным» сигналом
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Рост спроса на золото в мире служит «тревожным» сигналом того, что мировая экономика рискует столкнуться с проверкой на устойчивость. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на выступлении в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Устойчивость глобальной (экономики — «Газета.Ru») еще не была полностью проверена. Имеются тревожные сигналы того, что это испытание может наступить. Достаточно взглянуть на растущий мировой спрос на золото», — заявила она.

Георгиева добавила, что запасы монетарного золота в настоящее время уже превысили пятую часть официальных золотовалютных резервов в мире, что частично отражает геополитические факторы риска.

7 октября цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию.

Специалисты отмечали, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.

Ранее россиянам назвали плюсы вложения сбережений в золото.

