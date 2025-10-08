Назван средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году

Чирков: средний размер пенсии по гособеспечению составит 22 617 рублей в 2026 году

Почти 1 трлн рублей выделят в 2026 году на выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, передает ТАСС.

Он уточнил, что размеры пенсии в среднем достигнут 22 617 рублей.

«На выплату пенсии <...> будет направлен почти триллион рублей — 904 млрд рублей. Почему эти пенсии важны? Поскольку они выплачиваются детям-инвалидам. Это и дети-инвалиды, потерявшие родителей», — сказал Чирков.

До этого Минтруд РФ заявил, что средний размер страховых пенсий вырастет в следующем году почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Такие параметры предусматривает проект бюджета на 2026 год.

В октябре текущего года пенсии будут увеличены у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей.

