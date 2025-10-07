Вучич заявил, что Сербия будет говорить не с США, а с Россией по проблеме санкций

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Вучич: Сербии не о чем больше говорить с США по вопросу санкций
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Сербии «не о чем больше говорить» с Соединенными Штатами по проблеме санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), Белград намерен вести диалог с российской стороной. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

2 сентября Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным отметил достижение договоренности совместно решать вопрос, касающийся введения санкций против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

27 августа министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российско-сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» в шестой раз получила отсрочку санкций от министерства финансов США. Американское ведомство отложило введение рестрикций до 26 сентября текущего года. Срок предыдущей отсрочки истек 27 августа.

Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS.

