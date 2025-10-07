Россиянам могут предложить инвестировать в постройку отелей

В РФ подготовят проект о вовлечении инвестиций россиян в строительство отелей

Законопроект о вовлечении инвестиций россиян в создание отелей подготовят в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма в стране.

«Планы и целевые показатели на будущее <...> Законотворческая инициатива по вовлечению граждан в инвестирование в отели (выход с проектом закона в I квартале)», — сказано в материалах.

Также уточняется, что в России планируется ввести 75 тысяч новых номеров через программу льготного кредитования.

7 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что туристический поток в стране вырос за восемь месяцев 2025 года на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам председателя правительства, наблюдается устойчивая положительная динамика по туристическому потоку, причем не только внутреннему, но и по въездному.

До этого стало известно, что в России набирает популярность «сонный туризм» — короткие поездки с целью выспаться, восстановиться, побыть в тишине и на свежем воздухе. Чаще всего такой формат отдыха выбирают жители крупных городов.

При этом в августе сообщалось, что все больше туристов устают от «маршрутов по максимуму» и отдают предпочтение совершенно другому формату отдыха — тихому туризму. Тревел-журналист Елизавета Короткова назвала его путешествием в медленном темпе, «в места, где вас не затопчут другие туристы».

