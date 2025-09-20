Названы топ-локации в России для инвестиций в недвижимость

Около 80% покупателей рассматривают элитную недвижимость в том числе как инвестиционный актив. Внимание инвесторов смещается в сторону пассивного дохода и инвестиционных циклов не более 3–5 лет. При этом спрос на «инвестиционные квартиры» остается устойчивым, особенно в регионах с высоким арендным спросом и невысокой конкуренцией, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Kalinka Russia.

На фоне инфляции, нестабильного фондового рынка и сохраняющегося интереса к пассивному доходу, россияне продолжают вкладывать средства в жилую и курортную недвижимость. В России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, набирают популярность альтернативные локации внутри страны — Крым, Краснодарский край, Калининград, Алтай.

В последние годы наблюдается рост инфраструктурных проектов в южных и западных регионах страны. Повышается туристическая привлекательность и спрос на краткосрочную аренду. Также действуют налоговые льготы и специальные режимы для инвесторов, например, в Калининграде как особой экономической зоне. Помимо этого, город привлекает европейской архитектурой, доступом к Балтийскому морю, имеет развитый туристический рынок и высокий спрос на краткосрочную аренду.

Сочи остается одним из лидеров по росту стоимости квадратного метра. Здесь стабильный спрос на аренду круглый год: от туристов до деловых визитов.

Южные регионы России демонстрируют устойчивый рост интереса со стороны инвесторов, прежде всего в сегменте краткосрочной аренды и сезонного дохода. Однако по Крыму закладывают устаревшие бюджеты — 10–15 млн рублей, тогда как средний чек на Южном берегу Крыма уже приближается к 40 млн рублей, почти сравнявшись с Сочи. У региона высокий инвестиционный потенциал благодаря устойчивому туристическому потоку. Недвижимость здесь часто используется как «дача» или для сезонной сдачи.

Алтай популярен за счет своей природы и растущей популярности внутреннего туризма. Здесь есть потенциал для развития объектов эко-туризма и гостиничного бизнеса. Пока рынок недостаточно насыщен, есть возможность зайти на «раннем этапе». На дальнейшие инвестиционные перспективы также влияет поддержка государства и региональных властей.

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему востребованы у инвесторов, ориентированных на ликвидность, престиж и стабильность. С начала лета 2025 года специалисты Kalinka Ecosystem отмечают двукратный рост спроса на покупку квартир для студентов со стороны родителей из регионов. Основной фокус – Москва с долей 55% и Санкт-Петербург (45%). Наибольший интерес к жилью, которое расположенно в районах рядом с МГУ, ВШЭ, МГИМО (в Москве) и СПбГУ (в Санкт-Петербурге). Родители готовы потратить от 30 до 60 млн рублей, ищут одно-двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом, наличием всей необходимой мебели и парковочным местом. Цель покупки — не только обеспечить комфортное проживание ребенка, но и сохранить капитал в надежном активе.

Так, в Москве по итогам первого полугодия 2025 года средневзвешенная цена предложения на первичном элитном рынке жилья выросла на 22% за год и составила 2,146 млн руб. за метр.

«Рынок недвижимости в России продолжает трансформироваться. Помимо традиционных локаций инвесторы смотрят в сторону нестандартных направлений. Новые локации позволяют диверсифицировать портфель, снизить риски и найти точки роста даже в условиях экономической неопределенности, — отмечает Алексей Чумалов, генеральный директор Kalinka Russia. — Однако успех таких вложений требует не только грамотного выбора региона, но и понимания местной специфики, юридических нюансов и инфраструктурных перспектив. В ближайшие годы инвестиции в недвижимость за пределами традиционных мегаполисов могут стать одним из ключевых трендов на российском рынке».

