ЕС расширит санкционный список против России

EUobserver: ЕС планирует включить в санкционные списки по РФ еще 120 танкеров

Европейский союз в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против Российской Федерации планирует пополнить санкционные списки еще 120 танкерами. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на соответствующие документы.

Имеются ввиду танкеры так называемого российского «теневого флота». Таким образом, количество подсанкционных кораблей достигнет 568 единиц, говорится в статье.

Отмечается, что речь идет о танкерах Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (теперь носит название Evali), Samos, Tagor и Tassos.

30 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 19-й пакет санкций ЕС в отношении России войдут меры против энергоносителей, в частности сниженного природного газа, а также финансовых услуг и торговли.

Ранее Франция заявила о нарушении законодательства танкером, находящимся под санкциями.